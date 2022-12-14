Четыре корпуса на 788 квартир построят в рамках первой очереди ЖК в Печатниках

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В столичном районе Печатники на участке 7,24 гектара построят четыре корпуса на 788 квартир в рамках первой очереди нового жилого комплекса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Уточняется, что получено разрешение на строительство первой очереди проекта по адресу улица Южнопортовая, земельный участок 42/1.

"Концепция предполагает масштабную реорганизацию прибрежной зоны Москвы-реки и создание там жилого квартала из восьми домов высотой от 15 до 29 этажей с набережной, парками, местами для занятий спортом и развитой инфраструктурой", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что девелоперская компания Forma приступает к новому проекту Portland, который будет реализован в две очереди.

"Всего в них запланировано 1 576 квартир. Полученное разрешение позволяет инвестору приступить к строительству первой очереди, в составе которой четыре корпуса на 788 квартир", – уточнила она.

Пятова отметила, водная инфраструктура в проекте будет представлена собственным понтонным бассейном и мариной для яхт и лодок на набережной Южного речного порта.

Председатель Мосгосстройнадзора подчеркнул, что после получения уведомления о начале строительства будет составлен график контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее сообщалось, что Мосгосстройнадзор согласовал проект строительства дома на 910 квартир в рамках первого этапа жилого квартала Pride в столичном районе Марьина Роща, заявил председатель комитета Игорь Войстратенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новостройка расположится по адресу Полковая улица, владение 1. По словам Войстратенко, первый этап ЖК будет состоять из девяти секций переменной высоты от семи до 22 этажей и отдельно стоящего здания.

На последних этажах расположатся пентхаусы, а на подземном ярусе разместится подземный паркинг на 411 автомобилей.



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