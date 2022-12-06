Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство дома в ЖК Pride в районе Марьина Роща

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мосгосстройнадзор согласовал проект строительства дома на 910 квартир в рамках первого этапа жилого квартала Pride в столичном районе Марьина Роща, заявил председатель комитета Игорь Войстратенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новостройка расположится по адресу Полковая улица, владение 1. По словам Войстратенко, первый этап ЖК будет состоять из девяти секций переменной высоты от семи до 22 этажей и отдельно стоящего здания.

"За счет разновысотности во внутренний двор будет попадать большое количество естественного освещения. Строения общей площадью почти 112 тысяч квадратных метров будут объединены одноэтажной подземной частью, где разместится паркинг для жильцов", – сказал он.

Войстратенко отметил, что строительство ЖК Pride осуществляется на месте недействующего Комбината твердых сплавов в рамках программы реорганизации территорий бывших промзон, реализуемой по инициативе Сергея Собянина. Девелоперу предстоит создать здесь современный жилой квартал с социальной инфраструктурой.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в свою очередь, пояснила, что всего в ЖК Pride разместятся 1 442 квартиры с панорамным остеклением и высотой потолков не менее 3 метров, в том числе студии и четырехкомнатные квартиры с увеличенной площадью и террасами, ванными комнатами с окном и гардеробными.

"В рамках первого этапа будет возведен многосекционный дом на 910 квартир. Компания "Пионер" планирует завершить строительство первой очереди проекта в 2025 году", – сказала она.

По словам Пятовой, на последних этажах расположатся пентхаусы, а на подземном ярусе разместится подземный паркинг на 411 автомобилей. Также в проект будут включены квартиры в двух стилях готовой дизайнерской отделки и без отделки.

"На первом уровне Pride запланировано размещение коммерческой инфраструктуры – помещения для магазинов, ресторанов, кафе и сервисов общей площадью более 4,3 тысячи квадратных метров. В состав проекта войдет частный образовательный центр, включающий школу на 257 мест и детский сад на 112 мест", – добавила Пятова.

Дворы ЖК будут иметь минимальную площадь теневых зон. Территория будет разделена на два закрытых двора и пешеходный бульвар. Также здесь разместятся баскетбольная площадка, воркаут-зоны, малые архитектурные формы и беседки.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с момента старта программы реновации в столице сдали три миллиона квадратных метров жилья. Как отметил мэр, в новые квартиры переехали почти 82 тысячи москвичей.

По словам градоначальника, в настоящее время еще 393 дома находятся на стадиях строительства и проектировки.

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