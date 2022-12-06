Арендаторы смогут размещать на городской земле больше некапитальных объектов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве расширили перечень некапитальных объектов, которые можно размещать арендаторам на городской земле. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 2019 года арендаторы могут размещать по упрощенной схеме охранные пункты, заборы, шлагбаумы, малые архитектурные формы, фонтаны и хозяйственные строения. В 2021 году в этом списке появились и спортивные объекты.

Теперь же на городских участках можно размещать бытовые городки, офисы продаж, быстровозводимые склады.

"Устанавливать эти сооружения разрешено застройщикам. Первые два вида объектов могут находиться на смежных земельных участках или на территориях, расположенных в непосредственной близости от стройки", – пояснил Ефимов.

Склады можно возводить на участках, которые предоставляются под производственную деятельность. При этом исключение составляют земли, где реализуется программа комплексного развития бывших промзон.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что такие сооружения можно подключать к электросетям, водопроводу и канализации. Однако площадь объекта не должна превышать 500 квадратных метров или занимать более 25% участка.

Город уже согласовал размещение двух бытовых городков и офиса продаж на участках на улицах Демьяна Бедного и Автозаводской.

Ранее Ефимов сообщил, что столичные предприятия увеличили выпуск продуктов питания на 4,1% за 10 месяцев 2022 года. При этом общий объем отгруженной продукции вырос на 5%. Кроме того, с начала года в Москве изготовили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий.



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