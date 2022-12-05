Столичные предприятия увеличили производство продуктов питания на 4,1%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Предприятия Москвы за десять месяцев текущего года увеличили выпуск продуктов питания на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Общий объем отгруженной заказчикам продукции за это время вырос на 5%. В частности, поставки мясных товаров увеличились на 5,1%, а хлебобулочных и мучных кондитерских изделий – на 5,2%", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что с начала 2022 года в городе изготовили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий, а также 87 тысяч тонн мясных полуфабрикатов.

"Город уделяет предприятиям пищевой промышленности особое внимание, активно их поддерживает и способствует росту количества промплощадок", – рассказал Овчинский.

Отмечается, что в настоящее время в продовольственной отрасли занято более 200 городских предприятий, которые ежедневно выпускают мясные, рыбные, хлебобулочные, кондитерские и молочные изделия.

Кроме того, недавно правительство Москвы приняло решение выделить инвестору в аренду без торгов участок в ТиНАО для создания пищевого кластера в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Там смогут разместиться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.

Помимо этого, одному из производителей готовых блюд и десертов был присвоен статус промышленного комплекса. Это позволяет предприятию получать налоговые льготы. В настоящее время такой статус имеют 24 московских производителя пищевой продукции.

Все специальные статусы компаний продлеваются автоматически. Такое решение было принято в этом году мэром Москвы в рамках антикризисных мер поддержки предприятий.

Заявки на получение льготных инвестиционных кредитов от компаний принимает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Эта мера направлена на оказание антикризисной помощи бизнесу. Отмечается, что в июне ставка была снижена с 9 до 3%, а максимальный размер кредиты увеличен с 1 до 3 миллиардов рублей.

Полученные в рамках инвесткредита средства можно направить создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории Москвы, на приобретение оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Помощь по вопросам предоставляемых мер поддержки, финансирования, кредитования предприятий, подбора альтернативных поставщиков и взаимодействия с органами власти предоставляет Центр поддержки промышленности.

Ранее сообщалось, что к лету будущего года на востоке Москвы построят два производственных корпуса для Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Их уже начали возводить в районе Метрогородок.

В новых корпусах разместятся кабинеты диспетчеров и администраторов, а также комнаты для отдыха сотрудников.



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