Количество промышленных предприятий в столице возросло до 3,5 тыс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в текущем году количество промышленных предприятий увеличилось до 3,5 тысячи, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, производства активно наращивают выпуск востребованной у граждан продукции, занимают ниши ушедших брендов.

"Кроме того, мы отмечаем появление в городе новых промышленных площадок – с начала года их количество увеличилось до 3,5 тысячи. Среди них пятая часть приходится на крупные и средние заводы, которые продолжают наращивать мощности", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что свыше 20% предприятий относится к сфере радиоэлектроники и приборостроения. Около 7% приходится на пищевую промышленность, столько же на легкую. К машиностроительной отрасли относится более 5% предприятий, к полиграфии – 14%.

Отмечается, что столица активно помогает промышленным предприятиям. Так, им выплачивают субсидии, предоставляют займы, подбирают площадки для размещения производств.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что почти ежедневно поступают заявки от желающих разместить производство в Москве.

"Они проходят тщательный отбор: проект должен дать городу высокооплачиваемые рабочие места, инвестиции, а также востребованную продукцию. Уже подписано восемь договоров, на очереди – свыше 20", – отметил Овчинский.

Он добавил, что благодаря этой программе в Москве появятся заводы по выпуску пищевых продуктов, электроники и другого.

Ранее сообщалось, что ГЗК Москвы с начала текущего года приняла решение о выделении инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Ефимов рассказал, что инвесторы получат более 116 гектаров земли.

На участках появятся заводы по изготовлению электроники, мебели, одежды, упаковки, изделий из пенополиуретана, строительных материалов, специй и мясной продукции, а также логистический центр, технопарк, индустриальный кластер. Реализация новых инвестиционных проектов позволит создать 11,5 тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций составит около 60 миллиардов рублей.

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