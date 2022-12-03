13:56Экономика
Инвесторы создадут в Москве два новых предприятия в рамках офсетов
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В Москве создадут два новых производственных предприятия на средства инвесторов в рамках офсетных контрактов, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса экономической политики.
"Новые производства могут разместиться на территории особой экономической зоны столицы. Одно предприятие займется изготовлением аккумуляторных батарей для электротранспорта, инвестор вложит в проект не менее трех миллиардов рублей. Другое - будет выпускать расходные материалы для городской службы крови", – сказал он.
По словам Ефимова, общий объем инвестиций в проекты составит 500 миллионов рублей.
Ранее Ефимов сообщил, что благодаря реализации масштабных инвестпроектов в Москве появятся 16 тысяч новых рабочих мест.
В ходе строительства 27 производственных объектов инвесторы планируют вложить в них около 75,5 миллиарда рублей. Половина предоставляемых городом участков выдана под предприятия строительной сферы.
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