Один из крупнейших столичных дата-центров появится в Чертанове

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Специалисты приступили к строительству одного из крупнейших столичных дата-центров в районе Южное Чертаново, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, объект площадью 21 тысяча квадратных метров появится на территории бывшей промзоны Красный Строитель.

"Благодаря реорганизации бывшей промзоны Красный Строитель и созданию инновационной инфраструктуры город получит более 140 новых рабочих мест", – рассказал Бочкарев.

Заммэра уточнил, что строительство дата-центра планируется завершить в 2024 году.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в семиэтажном здании разместят высокотехнологичное оборудование, предназначенное для обработки, хранения и передачи больших массивов данных.

"Помимо технического блока, обустроят административную часть, в которой расположатся кабинеты сотрудников и переговорные. А для бесперебойной работы оборудования предусмотрено создание автономной системы энергообеспечения", – пояснил Войстратенко.

Ранее Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года вместо бывших промзон в столице построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

В числе сданных объектов – 48 жилых домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построены восемь детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных и деловых комплексов.



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