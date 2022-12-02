Крупный логистический комплекс Wildberries появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 5 тысяч новых рабочих мест появятся в поселении Краснопахорском в ТиНАО благодаря возведению крупного логистического комплекса Wildberries. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Комплекс площадью 106 тысяч квадратных метров возведут на участке земли в 15 гектаров.

"На реализацию проекта отводится 5 лет", – сообщил Бочкарев.

Как сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, вместе с жильем в ТиНАО возводят офисы, торговые и производственные площадки. С начала 2022 года там построили более 600 тысяч квадратных метров коммерческих и социальных объектов.

"До конца года предполагается сдать еще не менее 100 тысяч "квадратов" инфраструктурных площадей", – сообщил Жидкин.

Глава департамента также напомнил, что для инвесторов, планирующих построить в городе производственный объект, предусмотрена льгота. Они могут арендовать земельный участок под предприятие за 1 рубль в год.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что благодаря реализации масштабных инвестпроектов в Москве появятся 16 тысяч новых рабочих мест.

В ходе строительства 27 производственных объектов инвесторы планируют вложить в них около 75,5 миллиарда рублей. Половина предоставляемых городом участков выдана под предприятия строительной сферы.



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