Собянин включил еще шесть стартовых площадок в программу реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что с момента старта программы реновации в столице сдали три миллиона квадратных метров жилья. Как отметил мэр, в новые квартиры переехали почти 82 тысячи москвичей. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Почти 82 тысячи москвичей уже отметили новоселье. Переехали в своем же районе, в благоустроенные квартиры с отделкой. Рядом все знакомо: школы, детские сады, поликлиники и парки", – говорится в его публикации.

По словам градоначальника, в настоящее время еще 393 дома находятся на стадиях строительства и проектировки. Кроме того, Собянин заявил, что шесть новых стартовых площадок подобрали в следующих районах:

Восточном;

Измайлово;

Басманном;

Даниловском;

Нижегородском;

в поселении Первомайском.

Всего участниками программы реновации стали около миллиона москвичей, добавил мэр.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что с января по ноябрь 2022 года в столице расселили 178 домов по программе реновации. Он отметил, что за 11 месяцев в новое комфортное жилье переехали свыше 30 тысяч человек. Причем с каждым годом количество жителей, завершивших переезд, растет.

До этого Собянин заявил, что дома по программе реновации сдают в эксплуатацию в строгом соответствии с графиком. В текущем году новое жилье по этой программе получат около 100 тысяч горожан.

Программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году. В ходе ее реализации планируют расселить 5 175 старых домов. В них проживают около миллиона горожан.

Собянин: дома по программе реновации сдают строго по графику

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