Новый ЖК из шести корпусов построят на Кавказском бульваре в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый жилой комплекс из шести корпусов почти на 2,3 тысячи квартир построят на Кавказском бульваре. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Концерн "Русич" построит ЖК по адресу Кавказский бульвар, земельный участок 51/2. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что там появятся дома переменной этажности – от 17 до 32 этажей. Общая площадь квартир составит свыше 96 600 квадратных метров.

В комплексе обустроят одноуровневый подземный паркинг на 291 машино-место и 17 мест для мотоциклов. На первом этаже будут коммерческие помещения, где разместятся магазины, кафе и другие объекты.

"Четыре северных корпуса будут объединены стилобатной частью с подземным паркингом, в отдельностоящих домах на подземном уровне будут организованы хозяйственные кладовые. Специалисты комитета оформили разрешительную документацию, которая позволяет начать работы на выделенном земельном участке", – сказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко.

На территории ЖК проложат пешеходные дорожки, создадут пешеходный фонтан, обустроят спортивные и детские площадки, зоны для прогулок и спокойного отдыха.

Застройщик сможет приступить к реализации квартир после получения разрешения и размещения проектной документации в ЕИСЖС.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы появится жилой комплекс с детским садом и океанариумом. Объект введут в эксплуатацию в 2023 году в столичном районе Дорогомилово. Строительство океанариума на улице Братьев Фонченко было приостановлено в 2010 году в связи с нехваткой денежных средств у инвестора.



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