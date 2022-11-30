Бочкарев: годовой план ввода недвижимости в Москве перевыполнен почти на треть

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Несмотря на экономические санкции, с начала 2022 года в Москве было построено и введено в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров недвижимости. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Общее число построенных и введенных в эксплуатацию объектов составило 470. Запланированные на 2022 год показатели перевыполнены почти на треть, уточнил Бочкарев.

Около 5,9 миллиона "квадратов" было отведено под жилые постройки. Это значительно превышает показатели проекта "Жилье и городская среда".

"Помимо жилья, сдано 13 социально-реабилитационных и лечебно-оздоровительных объектов, 47 детских садов и школ, а также 18 спортивных сооружений", – сообщил Бочкарев.

Строительство объектов социальной инфраструктуры позволяет создать для москвичей комфортные условия.

Помимо этого, в 2022 году в Москве было введено в эксплуатацию 17 зданий административного и офисного предназначения, 11 объектов промышленности и 15 торговых и бытовых центров, сообщил заммэра.

Общая площадь введенных в эксплуатацию офисных зданий составила 400 тысяч квадратных метров. Офисы комплекса стараются строить вблизи жилых районов. Подобная мера позволяет создавать новые рабочие места и сокращать время в пути для горожан.



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