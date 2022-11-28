Около 1,5 тыс рабочих мест появится на территории бывшей промзоны Серп и Молот

Фото: Москва 24

Около 1,5 тысячи рабочих мест появятся в городе благодаря комплексному развитию территории бывшей промышленной зоны Серп и Молот. Об этом сообщает заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На участке построят общественные и деловые объекты, где смогут работать почти 1,5 тысячи человек", – уточнил заммэра.

Как сообщил Ефимов, речь идет об участке, расположенном вдоль Петровского проезда. Инвестиции в реализацию проекта могут составить свыше 6,5 миллиарда рублей.

В настоящее время на участке бывшей промзоны осуществляют деятельность автомойки и автосервисы. Также там расположены складские помещения.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Нижегородском районе столицы планируют построить более 60 квадратных метров недвижимости.

Реорганизованное пространство бывшей промзоны может быть использовано для проведения выставок, ярмарок и других мероприятий, заключил Гаман.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут комплексную реорганизацию участка бывшей промзоны Теплый Стан. В реализацию проекта планируют инвестировать около 17 миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появятся более 4,4 тысячи новых рабочих мест.



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