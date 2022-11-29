Почти 400 тысяч квадратных метров офисов ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал, что почти 400 тысяч квадратных метров офисов введено в эксплуатацию в столице с начала года.

"Планы по вводу административно-офисных объектов в столице перевыполнены. Вместо изначально планируемых шести деловых комплексов уже сдано в эксплуатацию 17 зданий общей площадью свыше 399 тысяч квадратных метров", – уточнил он.

Бочкарев объяснил, что городские власти стараются создавать офисные комплексы на территории жилых районов. Это позволяет открывать там новые рабочие места. Трудоустроенные граждане перестают тратить время в пути на работу, а все жители этих районов могут получить необходимые услуги рядом с домом.

Такой подход к строительству повышает комфорт и качество жизни москвичей, отметил заммэра.

Он также добавил, что созданием новых точек деловой активности занимаются инвесторы. По его словам, уже введенные с начала года в эксплуатацию здания построены за счет внебюджетных средств.

Ранее Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года вместо бывших промзон в столице построили более 3,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

В числе сданных объектов – 48 жилых домов общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Кроме того, построены 8 детских садов, школ и поликлиник, а также 12 офисных и деловых комплексов.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил, что больше всего объектов были построены на площади бывшего Тушинского аэродрома, промзоны № 56 Грайвороново и № 27 ЗИЛ.



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