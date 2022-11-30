Путин заявил о необходимости переселять людей из аварийного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россиян необходимо переселять из аварийного жилья и трущоб. Об этом заявил Владимир Путин во время открытия соцобъектов по федеральным и региональным программам, передает RT.

Президент подчеркнул, что расселение аварийного фонда в России проводят с опережением графика.

Российский лидер отметил, что в этом году может быть установлен новый рекорд по строительству жилья. По его словам, к настоящему времени в эксплуатацию ввели свыше 87 миллионов квадратных метров. Кроме того, добавил Путин, свои жилищные условия улучшили 3 миллиона семей.

Глава государства подчеркнул, что в России последовательно выполняют планы по строительству жилья, объектов социальной сферы и инфраструктуры, несмотря на все вызовы.

"Серьезные ресурсы для комплексной модернизации обновления всей социальной отрасли дают национальные проекты и программы развития. При этом доля расходов государства на социальную сферу в целом последовательно увеличивается", – указал Путин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о запуске в России новой программы расселения аварийного жилья. По его словам, благодаря этому в стране ускорится снос или реконструкция домов, которые стали непригодными для жизни за последние пять лет.

Он также рассказал, что Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург полностью завершили расселение людей из жилого фонда, признанного аварийным на начало 2017 года, до 1 мая.



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