Во Фрязине торжественно открыли благоустроенный лесопарк

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В городском округе Фрязино торжественно открыли благоустроенный лесопарк. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства благоустройства Московской области.

Лесопарк во Фрязине – это один из девяти проектов благоустройства по программе губернатора Московской области "Парки в лесу". Жители городского округа сами проголосовали за благоустройство этой территории.

"Мы, в свою очередь, учли их пожелания и постарались сделать пространство комфортным для прогулок и занятий спортом в любое время года независимо от погоды. Мы надеемся, что жители полюбят обновленный лесопарк и будут бережно относится к тому, что тут сделано", – отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Во фрязинском лесопарке были созданы пешеходные и вело-лыжные маршруты, а также несколько функциональных зон: автомобильная парковка для гостей, входная группа с пунктом охраны и туалетный модуль, а также детская игровая площадка, площадь со сценой и амфитеатром. Также предусмотрены спортивные площадки и места для спокойного отдыха.

В честь открытия лесопарка состоялась концертная программа с участием народных коллективов и детских ансамблей Подмосковья. Для всех желающих прошли мастер-классы по живописи, танцам и зумбе.

Ранее Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза" в Москве. Парк охватывает 10 районов Москвы, в которых протекает река Яуза и ее приток. Благоустройство этого парка планируется завершить в 2025 году, а его общая площадь составит больше 350 гектаров.