Собянин рассказал о новой инфраструктуре для отдыха и спорта в парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благоустройство парка "Яуза" планируется завершить в 2025 году. Его общая площадь составит больше 350 гектаров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

По словам мэра Москвы, создание парка "Яуза" – это один из самых крупных проектов последних лет. Парк охватывает 10 районов Москвы, в которых протекает река Яуза и ее притоки.

Собянин отметил, что за время благоустройства парка были отреставрированы территория поймы реки Яузы вдоль Чукотского проезда, сквер вдоль Тенистого проезда, парк спорта "Яуза", сквер у Лазаревского проезда и другие территории.

Помимо этого, был благоустроен "Сад будущего" на месте усадьбы Леоново. Там сделали единую велодорожку, экотропы, детские и спортивные площадки, создали зоны отдыха.

"Пойма реки Яузы – особо охраняемая природная территория. Поэтому, создавая все условия для отдыха и занятий спортом, важно сохранить её природный потенциал", – отметил мэр Москвы.

По словам Собянина, в сентябре 2023 года планируется закончить участки вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

"Когда закончим с работами в этом году, парк "Яуза" будет готов на 90%", – подчеркнул мэр.

Ранее мэр Москвы рассказал о строительстве социальных объектов в ТиНАО. По словам Сергея Собянина, к 2035 году в этом административно округе будет возведено и сдано в эксплуатацию более 600 социальных объектов.