Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В столице осуществляется строительство 11 станций Троицкой линии метро – от "ЗИЛ" до "Коммунарки". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, на данный момент станции находятся в разной степени готовности – на некоторых еще выполняются монолитные работы, а на других уже производится архитектурная отделка.



Также мэр напомнил, что на Троицкой линии метро, которая будет начинаться от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицк, возведут в общей сложности 17 станций.



"Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа получат еще одну линию метро. Снизится нагрузка на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий", – объяснил важность новой ветки метро Сергей Собянин.



Кроме того, он подчеркнул, что благодаря строительству Троицкой линии метро более 1,5 миллиона человек, проживающих рядом с планируемой веткой, смогут сократить время в пути.



При этом мэр добавил, что на начальном этапе запуска движения по этой ветке будут ездить поезда, обслуживаемые электродепо БКЛ и строящееся на Сокольнической линии депо "Столбово", однако в дальнейшем у Троицкой линии метро появится собственное депо "Троицкое" ("Летово").

Ранее сообщалось, что первый участок строящейся Троицкой линии метро планируется достроить до конца этого года. Речь идет об участке, состоящем из 11 станций. Оставшиеся шесть станций до Троицка специалисты хотят возвести к 2027–2028 годам.



Первые станции Троицкой линии метро планируют открыть в 2024 году