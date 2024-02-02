Мумифицированное тело мужчины нашли в частном доме в Ленобласти

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Мумифицированное тело мужчины четыре года пролежало в частном доме в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в частном доме в деревне Старо-Сиверское Гатчинского района Ленинградской области мумифицированного тела мужчины 1974 года рождения", – поделились в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза показала отсутствие видимых признаков насильственной смерти.

В свою очередь, местный телеканал 78 добавил, все это время в доме проживали жена мужчины с четырьмя детьми. По предварительным данным, у женщины диагностировано психическое расстройство.

По информации телеканала, мужчина замертво упал во время ссоры, а жена решила схоронить его в одеяле в собственной кровати.

"Детям она сначала говорила, что отец обязательно очнется чуть позже, а потом и вовсе запретила поднимать эту тему под страхом сдачи в детдом", – говорится в сообщении.

В прошлом году власти американского штата Колорадо сообщили о разложившихся телах, найденных в отдаленном лагере в Скалистых горах. Они могли находиться там с конца 2022 года. Шериф округа Ганнисон Адам Мерди рассказал, что два трупа находились в небольшой застегнутой на молнию палатке, а другой – снаружи в лагере, который был в отдаленной лесистой местности.