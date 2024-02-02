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Новости

02 февраля, 16:30

В мире

Аргентина побила рекорд потребления электричества из-за аномальной жары

Аргентина побила рекорд потребления электричества из-за аномальной жары

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1 февраля Аргентина установила рекорд потребления электричества из-за накрывшей страну аномальной 37-градусной жары. Из-за высокой нагрузки на электросети многие столкнулись с отключением света.

Кроме того, большая пробка образовалась на границе сектора Газа и Египта. Там застряла колонна грузовиков с гуманитарной помощью. Водители ждут разрешения на въезд от израильских властей. Около пропускного пункта уже собралось порядка 600 машин.

Тем временем в социальных сетях в Китае появились кадры, на которых видно, как дети бегают друг за другом с предметами, похожими на автоматы. Игра напоминает лазертаг, но только с элементами виртуальной реальности. В пользу этой версии говорят QR-коды, расклеенные по улицам и на самих участниках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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