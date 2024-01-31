Число протестующих фермеров во Франции возросло до 10 тысяч – МВД

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Число протестующих фермеров во Франции увеличилось до 10 тысяч. Об этом сообщил глава МВД Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

По словам министра, сегодня на улицах более 100 точек блокады. Некоторые фермеры пообещали ужесточить протестное движение, однако другие – снимают блокады, поскольку тяжело ночевать на трассе. При этом, как заметил министр, речи об эвакуации блокад не идет.

"Они устраивают легитимный протест, ни один фермер не напал на полицейского. Мы обозначили красные линии: не въезжать в Париж, не блокировать рынок "Ранжис". Если они будут нарушены, нам придется вмешаться", – заключил Дарманен.

Ранее в Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло перед массовой акцией протеста фермеров. Видеоролики были сняты в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа. Фермеры планируют устроить "полную блокаду" Парижа, перекрыв семь автомагистралей. Протестующие намерены контролировать дороги не менее пяти дней.

Суть забастовки сельскохозяйственных работников во Франции заключается в намерении добиться признания важности фермерского дела. По мнению протестующих, политика властей в области сельского хозяйства делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции, повышения стоимости дизельного топлива.



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