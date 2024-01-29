Против бастующих во Франции фермеров вывели бронетехнику

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В Сети появились кадры с бронетехникой, которую МВД Франции стянуло перед массовой акцией протеста фермеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеоролики были сняты в районе коммуны Рюнжи в южном пригороде Парижа. Фермеры планируют устроить "полную блокаду" Парижа, перекрыв семь автомагистралей. Протестующие намерены контролировать дороги не менее пяти дней.

Суть забастовки сельскохозяйственных работников во Франции заключается в намерении добиться признания важности фермерского дела. По мнению протестующих, политика властей в области сельского хозяйства делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импорта сельскохозяйственной продукции, повышения стоимости дизельного топлива.

До этого порядка 75 тысяч человек вышли во Франции на митинг против закона, который ужесточает правила иммиграции. В разных городах страны состоялось около 160 протестных акций. Бастующие призвали к отмене реформы и потребовали, чтобы президент страны Эммануэль Макрон не подписывал документ.

