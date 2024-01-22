Во Франции заявили об угрозе для фермеров из-за импорта мяса птицы с Украины

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Французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины, сообщила член Национального собрания Франции Матильда Пари, которую цитирует RT.

Она направила письмо главе МИД Франции Стефану Сежурне с просьбой пояснить, какие меры примут для защиты сельскохозяйственной независимости республики и поддержки фермеров, которые уже находятся в затруднительном положении.

Пари напомнила, что только с января по март 2023 года импорт мяса птицы с Украины в Евросоюз вырос на 201%, что составляет 25 тысяч тонн продукции в месяц. По ее словам, такую же долю рынка потеряли европейские производители. При этом во Франции с апреля 2022 года импорт украинского мяса птицы увеличился на 122%.

Кроме того, она подчеркнула, что данный вид украинской продукции не отвечает сельскохозяйственным и продовольственным нормам и ценностям, действующим в ЕС, и это влияет на цены и качество товара.

В сентябре прошлого года французские птицеводы пожаловались на "недобросовестную конкуренцию" со стороны производителей с Украины. По данным СМИ, в июне 2023 года Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз куриного мяса с Украины, из-за чего случилось сильное увеличение предложений на рынке.

По словам председателя Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишеля Шеффера, в Европе птицеводство обычно является семейным бизнесом. Он подчеркнул, что Украина находится в "другой весовой категории". Шеффер заявил, что в первые дни вооруженного конфликта на французский рынок поставлялось 10 тысяч тонн мяса кур с Украины ежемесячно. В настоящее время поставки увеличились и достигли 20 тысяч тонн в месяц.

Он отметил, что увеличенные поставки усугубляют трудное положение французского сектора производителей курятины. Эксперт подчеркнул, что себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.