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Французские птицеводы пожаловались на "недобросовестную конкуренцию" со стороны производителей с Украины, пишет Figaro со ссылкой на слова председателя Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишеля Шеффера.

По данным СМИ, в июне 2023 года Еврокомиссия продлила беспошлинный ввоз куриного мяса с Украины, из-за чего случилось сильное увеличение предложений на рынке.

"Произошло удвоение и даже утроение украинского экспорта куриного мяса в страны Европейского союза. Мы все (в странах ЕC. – Прим. ред.) переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок", – сказал Шеффер.

По словам председателя ассоциации, в Европе птицеводство обычно является семейным бизнесом. Он подчеркнул, что Украина находится в "другой весовой категории". Шеффер заявил, что в первые дни вооруженного конфликта на французский рынок поставлялось 10 тысяч тонн мяса кур с Украины ежемесячно. В настоящее время поставки увеличились и достигли 20 тысяч тонн в месяц.

"Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу", – заявил Шеффер.

Он отметил, что увеличенные поставки усугубляют трудное положение французского сектора производителей курятины. Эксперт подчеркнул, что себестоимость производства на Украине в два раза ниже, чем в Евросоюзе.

"Украинский народ или его правительство? Получается, что пользу от нашей помощи получают не труженики сельского хозяйства Украины, а кто-то другой. MHP – это собственность украинского олигарха, который владеет и бойней, и фабрикой кормов, и птичниками", – этими словами Шеффер ответил на вопрос о политической ошибке ЕС касательно того, кто получает выгоду.

Шеффер также призвал Еврокомиссию защитить местных производителей курятины.

Ранее сообщалось, что уровень жизни европейцев снизился на фоне пандемии коронавируса и конфликта на Украине. Отмечается, что средняя страна Европы сейчас оказалась беднее, чем любой американский штат.

В СМИ заявили, что французы стали реже покупать фуа-гра и красное вино, испанцы оказались не готовы платить за хорошее оливковое масло.