Европейцы стали беднеть на фоне пандемии коронавируса и конфликта на Украине – СМИ

Фото: depositphotos/nvl-3

Уровень жизни европейцев снизился на фоне пандемии коронавируса и конфликта на Украине. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

"Из отчета Европейского центра международной политической экономии следует, что средняя страна Европы сейчас оказалась беднее, чем любой американский штат", – говорится в материале.

Как отметили эксперты, французы стали реже покупать фуа-гра и красное вино, испанцы оказались не готовы платить за хорошее оливковое масло, а жители Финляндии теперь приходят в сауну в ветреные дни.

Ранее обозреватель издания Yle Пирьо Аувинен заявил, что большое количество рабочих мест появилось на военном заводе в шведском городе Эрншельдсвик из-за конфликта на Украине.

По его словам, предприятие производит боевые машины пехоты и гусеничные бронированные вездеходы. В связи с повышенным спросом на продукцию завода многие жители города нашли на нем работу и уровень безработицы в населенном пункте упал до 6%, пишет журналист.

Глава завода, в свою очередь, сообщил, что заказы, связанные с началом украинского конфликта, стали поступать на предприятие лишь весной этого года.



В Европе заявили о нехватке пороха