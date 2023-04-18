Бывший премьер Украины считает, что страна может стать одной из беднейших в мире

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Украина рискует превратиться в беднейшую страну в мире, сообщил бывший премьер-министр республики Николай Азаров. Его слова передает Pravda.Ru.

По его мнению, причиной может стать массовая эмиграция. Как заметил политик, чаще всего граждане покидают страну из-за проведения мобилизации. Азаров заявил, что происходит "могилизация населения" – молодые люди уезжают за границу, чтобы жить в безопасном месте.

"Это чревато тем, что экономика государства, которое сейчас переживает не самые лучшие времена, полностью обвалится и Украина станет одной из беднейших стран не только Европы, но и мира", – заключил экс-премьер.

Ранее газета Politico опубликовала статью, в которой говорится, что после завершения спецоперации на Украине может начаться новый Майдан. Как сообщил источник зарубежного издания – бывший министр украинского кабмина, спецоперация дала населению страны большие надежды и люди будут ждать перемен.

Депутат Верховной рады Инна Совсун также считает, что Украину ждет еще один политический переворот. По ее словам, подобные обстоятельства случаются со страной каждое десятилетие: в 2004 году на Украине проходила Оранжевая революция, в 2014-м – Майдан.