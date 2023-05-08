Конфликт на Украине обеспечил рабочими местами жителей шведского города Эрншельдсвик – СМИ

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Большое количество рабочих мест появилось на военном заводе в шведском городе Эрншельдсвик из-за конфликта на Украине. Об этом пишет обозреватель издания Yle Пирьо Аувинен.

Завод-производитель оборонной техники BAE Systems Hägglunds находится на севере Швеции в городе с населением в 55 тысяч человек.

"Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест", – приводит Аувинен слова одного из местных жителей.

Предприятие производит боевые машины пехоты и гусеничные бронированные вездеходы. В связи с повышенным спросом на продукцию завода, многие жители города нашли на нем работу, и уровень безработицы в населенном пункте упал до 6%, пишет журналист.

Глава завода, в свою очередь, сообщил, что заказы, связанные с началом украинского конфликта, стали поступать на предприятие лишь недавно.

Ранее сообщалось, что норвежская оборонная компания Nammo пожаловалась на нехватку электричества из-за TikTok. Производитель оружия заявил о проблемах с расширением производства, из-за нехватки электроэнергии, большая часть которой уходит на нужды строящегося неподалеку от завода оборонной компании нового дата-центра TikTok.