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Норвежский производитель оружия Nammo пожаловался на нехватку электроэнергии для выпуска боеприпасов из-за дата-центра TikTok. Об этом сообщает газета VG.

Производитель оружия планирует расширить собственное производство, и для этого компании требуется дополнительная электроэнергия, однако большие объемы электричества идут на нужды строящегося неподалеку нового дата-центра TikTok. Местная энергокомпания уже выделила под дата-центр большую долю свободных мощностей.

"Власти должны выбирать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных общественных функций", – заявил гендиректор оружейной компании Мортен Брандсег.

Представители оружейной компании заявили, что Норвегия может "стать посмешищем" в НАТО, если наращиванию производства оружия помешает TikTok.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала о росте счетов на энергию в Европе на 300% прошлым летом. По ее словам, это произошло из-за того, что РФ за восемь месяцев сократила на 80 процентов поставки газа в Европу.

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