Глава ЕК рассказала о росте счетов на энергию в Европе на 300% прошлым летом

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Счета за газ и электроэнергию у жителей Европы прошлым летом выросли на 300 процентов. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Россия за восемь месяцев сократила на 80 процентов поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес, а наши счета за электроэнергию и газ выросли на 300%", – приводит ее слова ТАСС.



По ее словам, Россия якобы шантажировала Европу своими действиями вокруг поставок газа.

При этом, утверждает фон дер Ляйен, руководство Евросоюза смогло заменить газ из России большим количеством импорта от "надежных поставщиков". По ее словам, ключевую роль в этом сыграла Канада, которая увеличила свой экспорт СПГ.

Кроме того, глава ЕК утверждает, что европейцы сумели сократить потребление энергии на 20%.

Ранее глава Минэкономики ФРГ признал, что отказ от российского газа не прошел без последствий. Он заявил, что сохранение энергоснабжения Германии стало "гигантским достижением" на фоне отказа от газа из России.

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