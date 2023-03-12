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Украина может попытаться начать наступление на Крым лишь при поддержке США, что повлечет за собой катастрофу для Европы. Об этом пишет обозреватель Стивен Брайен в статье для Asia Times.

"Весеннее наступление, к которому всерьез готовится Украина, вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве", – написал он.

Брайен обращает внимание на то, как часто власти Киева угрожают захватить полуостров. США, со своей стороны, поставляют для этой цели огромное количество вооружений.

По мнению обозревателя, сейчас неизвестно сколько американских кораблей находится в океане или прибывает в другие порты.

"Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление", – считает Брайен.

При этом, обозреватель заявляет о вероятности того, что Вашингтон предоставит Киеву авиацию для операции в Крыму. Он уточняет, что обучать украинских солдат для управления истребителями F-16 уже слишком поздно.

Поэтому, считает обозреватель, американскими F-16 будут управлять пилоты США или НАТО, а на самолеты нанесут украинские опознавательные знаки.

Брайен заявляет, что если его прогноз по поводу украинского наступления окажется "хоть сколько-то достоверным", то Европу ожидает большая катастрофа.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк угрожал устроить в Крыму "горячий сезон". Он заявил, что Украина объяснит, что к ней нужно относится "не то что с уважением, а с большим страхом".

До этого бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о планах Вашингтона "спасти Украину" с помощью прямого вмешательства в конфликт. По его мнению, нереалистичный подход к России американских политиков может привести к серьезным последствиям, включая прямое военное столкновение с Москвой.

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