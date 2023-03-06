В Киеве заявили о намерении истощить Крым блокадой вместе с населением

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

На Украине рассматривают вариант блокады Крыма на истощение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова полковника ВСУ Петра Черника.

По его словам, физическое истощение военнослужащих и всего населения полуострова является вопросом времени. Черник заявил, что для этого ВСУ потребуется разрушить Крымский мост.

Однако без авиации и дальнобойных ракет реализовать план не представляется возможным, добавил полковник ВСУ. В частности, по его словам, для этой задачи подойдут американские истребители F-16.

Ранее в МИД России сообщили, что на Украине продолжают планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, не волнуясь при этом о жизнях российских мирных граждан.

До этого заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают нанесение Киевом ударов по военным объектам на полуострове. По ее словам, Вашингтон считает эти объекты "законными целями" Украины.

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