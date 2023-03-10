Глава Крыма заявил о максимальной защищенности объектов жизнеобеспечения полуострова

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Центральные объекты жизнеобеспечения Крыма максимально защищены ПВО. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости.

"Все центральные объекты, которые обеспечивают жизнедеятельность полуострова, в том числе и логистические, защищены максимально", – сообщил он.

Аксенов отметил, что нельзя исключать человеческий фактор, "во всем есть нюансы", но заверил, что в глобальном плане Крыму ничего не угрожает. По его словам, лишь отдельные беспилотные аппараты Украины могут долетать до острова, но и те сбиваются системами ПВО.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о том, что обеспечить безопасность новых регионов России, в том числе Крыма, можно лишь при условии лишения Украины выхода к Черному морю. По его мнению, демилитаризация Украины без взятия под контроль Одессы и лишения страны доступа к морю будет неполной.

На Украине же рассматривают вариант блокады Крыма на истощение. По словам полковника ВСУ Петра Черники, для осуществления подобных планов, Киеву потребуется разрушить Крымский мост.

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями

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