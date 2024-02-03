Новости мира: российские туристы вышли на субботник в Индии

Российские туристы вышли на субботник и очистили пляж от залежей мусора в индийском штате Керала. Все собранное они оставили в мешках и пригласили местных жителей присоединиться к акции.

Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Этот аппарат и еще восемь других вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3. Как ожидается, новый спутник станет удаленной площадкой для будущих сетей связи.

Протесты фермеров в Нидерландах охватывают все больше регионов страны. Митингующие блокируют дороги, жгут костры и поливают навозом правительственные здания. А на следующей неделе протесты и вовсе могут стать общенациональными.

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