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Новости

03 февраля, 21:30

В мире

Новости мира: российские туристы вышли на субботник в Индии

Новости мира: российские туристы вышли на субботник в Индии

Три человека получили ранения при нападении на вокзале в Париже

Около 100 тыс работников общественного транспорта Германии не вышли на работу

В Чили из-за лесных пожаров погибли не менее 10 человек

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Аргентина побила рекорд потребления электричества из-за аномальной жары

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Новости мира: колонна с гумпомощью для сектора Газа застряла на границе с Египтом

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Новости мира: 2 человека погибли и почти 300 пострадали после взрыва на АЗС в Кении

Российские туристы вышли на субботник и очистили пляж от залежей мусора в индийском штате Керала. Все собранное они оставили в мешках и пригласили местных жителей присоединиться к акции.

Китай запустил первый в мире коммерческий спутник с искусственным интеллектом. Этот аппарат и еще восемь других вывели на орбиту с помощью ракеты-носителя Smart Dragon 3. Как ожидается, новый спутник станет удаленной площадкой для будущих сетей связи.

Протесты фермеров в Нидерландах охватывают все больше регионов страны. Митингующие блокируют дороги, жгут костры и поливают навозом правительственные здания. А на следующей неделе протесты и вовсе могут стать общенациональными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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