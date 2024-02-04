Автобус с детьми опрокинулся на автодороге под Челябинском

Фото: телеграм-канал Ural Mash

Автобус, который перевозил детей, опрокинулся в Чебаркульском районе Челябинской области. В результате ДТП двух детей госпитализировали, сообщается в телеграм-канале регионального управления ГИБДД РФ.

Уточняется, что авария произошла вечером 3 февраля на 34-ом километре автодороги Бишкиль–Варламово.

"Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок", – отметило ведомство.

В автобусе находились 31 пассажир, 26 из которых являются детьми. По предварительным данным, у госпитализированных детей диагностировали легкие травмы.

Госавтоинспекция региона выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель снегохода погиб в ДТП на Таймыре. По данным полиции, житель поселка Носок без водительского удостоверения не справился с управлением и врезался в стену административного здания. По предварительной информации, он был пьян.

До этого стало известно о смерти троих человек, которые стали жертвами ДТП в Пермском крае. На трассе Пермь – Березняки легковой автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом HIGER.

Массовое ДТП произошло на трассе М-11 "Нева"