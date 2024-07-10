Новости мира: задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай больше сотни живых змей

Китайские пограничники поймали необычного контрабандиста. Мужчина пытался под одеждой ввезти в страну больше сотни живых редких змей. Его остановили, когда он проходил через зеленый коридор. Сотрудникам китайской таможни показалась странной его походка.

Между тем новое британское правительство не будет отменять решение, которое позволяет ВСУ бить по целям в России. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, переданное Лондоном оружие должно быть использовано в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях. При этом он отметил, что Украина должна сама решать, как использовать его.

Тем временем профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку. Она началась в понедельник, 8 июля, и должна была завершиться в среду, 10-го числа. Однако по словам вице-президента профсоюза Ли Хен Кука, им так и не удалось поговорить с руководством. В компании заявили, что отказ работников от выполнения своих обязанностей не привел к сбоям в производстве.

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