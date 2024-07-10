Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 18:00

Происшествия

Новости мира: задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай больше сотни живых змей

Новости мира: задержан мужчина, пытавшийся ввезти в Китай больше сотни живых змей

"Безопасный город": спасатели патрулируют водные акватории Подмосковья из-за жары

"Безопасный город": около 100 спасателей патрулируют водоемы Москвы

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, какую информацию о себе не стоит публиковать в Сети

Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

Около 100 спасателей патрулируют акватории Москвы из-за жары

"Это Москва. Социальный блок": как работают спасатели на воде

"Безопасный город": в Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

Новости часа: жара в Москве к выходным усилится до 33 градусов

"Безопасный город": спасатели напомнили москвичам о правилах поведения в воде

Китайские пограничники поймали необычного контрабандиста. Мужчина пытался под одеждой ввезти в страну больше сотни живых редких змей. Его остановили, когда он проходил через зеленый коридор. Сотрудникам китайской таможни показалась странной его походка.

Между тем новое британское правительство не будет отменять решение, которое позволяет ВСУ бить по целям в России. По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, переданное Лондоном оружие должно быть использовано в соответствии с международным гуманитарным правом и в оборонительных целях. При этом он отметил, что Украина должна сама решать, как использовать его.

Тем временем профсоюз работников Samsung объявил бессрочную забастовку. Она началась в понедельник, 8 июля, и должна была завершиться в среду, 10-го числа. Однако по словам вице-президента профсоюза Ли Хен Кука, им так и не удалось поговорить с руководством. В компании заявили, что отказ работников от выполнения своих обязанностей не привел к сбоям в производстве.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьпроисшествияживотныеполитикаобществоза рубежомвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика