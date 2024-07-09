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09 июля, 07:15

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Три городских пляжа закрыли в Москве

Три городских пляжа закрыли в Москве

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Пляж "Динамо", зону отдыха "Мещерское" и Большой Головинский пруд закрыли в Москве из-за несоответствия требованиям Роспотребнадзора. Однако, несмотря на запрет, на пляжах продолжают дежурить спасатели.

Запрет ввели из-за быстрого течения в водоемах, загрязненного дна и воды, которая может вызывать отравление и сильнейшую аллергию. По словам начальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора Алексея Худобородова, среди наиболее частых заболеваний выделяют различные энтеровирусные инфекции, энтеровирусы, ротавирусы, норовирусы и астровирусы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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