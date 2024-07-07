Выставка-форум "Россия" побила рекорды посещаемости

Международная выставка-форум "Россия", которая собрала на одной площадке важнейшие достижения страны, завершает работу. В Москве состоялась торжественная церемония закрытия выставки.

6 июля был побит рекорд: на важнейшие достижения регионов, передовые технологические разработки и главные победы страны в промышленности, спорте и культуре пришли посмотреть более 200 тысяч гостей. Это больше, чем было в день открытия. Всего за восемь месяцев на площадках побывали свыше 18 миллионов человек.

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