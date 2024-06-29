Собянин рассказал, что 75 команд стали призерами конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Призерами конкурса "Лидеры цифровой трансформации" стали 75 команд, рассказал Сергей Собянин.

"Это самый масштабный хакатон по разработке цифровых решений для госструктур, бизнеса и регионов. В финале за звание лучших боролись 242 команды", – цитирует главу города портал мэра и правительства Москвы.

В 2024 году в конкурсе приняли участие более 9 тысяч человек, что на 30% превысило прошлогоднее число участников. Заявки были поданы из всех регионов России, а также из 45 других государств.

Участникам конкурса требовалось решать сложные технологические задачи. По словам Собянина, правительство столицы поставило перед конкурсантами 10 задач, среди которых была названа разработка сервиса мониторинга и адаптивного распределения заявок на обслуживание от маломобильных пассажиров. Также участники должны были найти решение, которое сопосбствовало бы автоматизации графика работы врачей-рентгенологов, и создать сервис анализа патентной активности московских компаний.

Собянин уточнил, что в 2024 году призовой фонд конкурса был увеличен до 50 миллионов рублей. Победители хакатона получили денежный приз, размер которого составил 1 миллион рублей, а призерам было вручено по 600 и 400 тысяч рублей. Кроме того, авторам лучших цифровых решений была предоставлена возможность внедрения своих разработок.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве назвали победителей конкурса "Московские мастера" среди водителей автобусов и электробусов. Мэр города поздравил всех финалистов и выразил им благодарность за профессионализм и любовь к своему делу.

