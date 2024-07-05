Артисты Герасимов и Лужина открыли фестиваль патриотического кино в Крылатском

Фото: Илья Панков

Депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов и народная артистка РСФСР Лариса Лужина открыли фестиваль патриотического кино в Крылатском.

Идея его проведения принадлежит Герасимову, который впервые озвучил ее на встрече с Лужиной. Церемония открытия прошла вечером 4 июля возле сцены на Осеннем бульваре.

"Горд тем, что мою идею воплотили в жизнь. Благодаря фестивалю больше людей увидят фильмы, которые побуждают задуматься о самом важном: о нашей истории, о героических предках, о любви к нашей стране и городу", – сказал депутат.

Ожидается, что все кинопоказы фестиваля будут проходить под открытым небом каждую среду с 20:30. При этом с 19:30 гости смогут увидеть советские мультфильмы.

Между тем Московский дворец пионеров станет одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности. Здесь с 6 по 7 июля проведут масштабный фестиваль "Смешанная смена", в рамках которого гостей ждут встречи с известными людьми и мастер-классы.

