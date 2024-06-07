Глава МГО ВСКС Джетыгенов поучаствовал в открытии памятной доски Герою Соцтруда Тарасову

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Председатель Московского городского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС), член регионального совета "Движения первых" Максим Джетыгенов поучаствовал в церемонии открытия мемориальной доски министру легкой промышленности СССР, Герою Социалистического Труда Николаю Тарасову. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Церемония открытия мемориала состоялась по адресу Ростовская набережная, дом 5, где Тарасов жил с 1964 по 2010 год. Сегодня особенно важно показывать мощь советской промышленности, наследницей которой стала российская промышленность, и она сейчас вновь активно набирает обороты, отметил Джетыгенов.

По его словам, важно, что примером для молодежи были такие люди, как Тарасов. Он вкладывал в дело всю душу, сердце и силы – все для того, чтобы "страна была на достойном уровне и уверенно шла вперед", подчеркнул председатель МГО ВСКС.

По данным агентства, благодаря усилиям Тарасова осуществлено техническое перевооружение и реконструкция крупных столичных предприятий легкой промышленности, а также московских швейных и трикотажных фабрик.

В свою очередь, сын Николая Тарасова Евгений рассказал, что его отец сильно продвинул легкую промышленность вперед. В тот момент эта отрасль переживала период бурной модернизации, было построено много предприятий.

"Если сравнивать периоды, когда он начинал и когда он заканчивал, то объем продукции вырос почти в 2,5 раза", – прокомментировал Евгений.

Ранее в московском районе Черемушки открыли мемориальную доску, посвященную ветерану ВОВ, почетному гражданину Москвы Борису Уткину. Он изображен на ней в парадной военной форме, читающим книгу, уточнил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.