Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июля, 17:30

Общество

Фестиваль роз и ботанических затей начался в музее-заповеднике "Архангельское"

Фестиваль роз и ботанических затей начался в музее-заповеднике "Архангельское"

Новости мира: в провинции Аргентины замерзли реки

Новости регионов: Гидрометцентр спрогнозировал рекордную жару в ряде российских регионов

В водоемах Москвы могут появиться медузы

Жара до 31 градуса ожидается в Москве 8 и 9 июля

Новости регионов: крупную акулу заметили около пляжа во Владивостоке

Медузы могут появиться в водоемах Москвы

Москвичам рассказали, как правильно выбрать рахат-лукум

Загородный дом в стиле бохо нашли недалеко от Рузы

Роспотребнадзор напомнил об инфекциях в экзотических странах

Фестиваль роз и ботанических затей проходит в музее-заповеднике "Архангельское". В усадьбе, которая принадлежала князьям Юсуповым, зацвели более тысячи кустов роз.

Музей-заповедник гордится тем, что на его территории сохранились несколько десятков исторических сортов. Среди них есть и упомянутые в отчетах княжеских садовников старинные розы группы альба, галлика, китайские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоКарина Ильина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика