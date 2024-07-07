Фестиваль роз и ботанических затей начался в музее-заповеднике "Архангельское"

Фестиваль роз и ботанических затей проходит в музее-заповеднике "Архангельское". В усадьбе, которая принадлежала князьям Юсуповым, зацвели более тысячи кустов роз.

Музей-заповедник гордится тем, что на его территории сохранились несколько десятков исторических сортов. Среди них есть и упомянутые в отчетах княжеских садовников старинные розы группы альба, галлика, китайские.

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