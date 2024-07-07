Вильфанд: в ряде регионов РФ ожидается аномальная жара на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Рекордно аномальная жара вернется в ряд регионов РФ на следующей неделе. Однако одновременно с этим в Ростовской области и Ставропольском крае пойдут ливни, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях в ближайшие дни будет 40–42 градуса, в Краснодарском каре – 39–41", – отметил он.

По словам синоптика в Бурятии прогнозируется 37 градусов, в Забайкалье – 39–41 градус, на юге Амурской области – 35–36, в Иркутской области, на западе Якутии – 32–37 градусов.

Как подчеркнул метеоролог, Ростовскую область и Ставропольский край накроет не только аномальная жара, но и сильный дождь с грозой.

"Поэтому тут летом погода нескучная, я бы сказал, в кавычках", – сказал Вильфанд.

Вместе с тем, по прогнозам синоптиков, температура до 30 градусов ожидается ко вторнику, 9 июля, в Москве, однако дожди вновь вернутся к середине следующей недели. Вместе с тем они не окажутся такими же сильными, как те, что прошли в городе 5 июля.

