Московские парки возобновили работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Парки Москвы возобновили работу после непогоды, которая накрыла столицу 5 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

"Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", – отмечается в сообщении.

Также в штатном режиме работает и столичный зоопарк.

Ураган "Орхан" накрыл Москву вечером 5 июля. В отдельных районах за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество было зафиксировано на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе.

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствии непогоды задействовано необходимое число рабочих и единиц техники.

Синоптики отметили, что в эти выходные в Москве ожидается понижение температуры, однако на следующей неделе в город вернется аномальная жара. Так, уже со вторника, 9 июля, температура воздуха в столице вновь превысит 30 градусов.