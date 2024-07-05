Новая волна непогоды накроет Москву в ближайшие часы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Новая волна непогоды с дождями, грозами и усилением порывов ветра до 25 метров в секунду накроет Москву в ближайшие часы, передает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что за прошедший час в отдельных районах города выпало до 20% месячной нормы осадков. Наибольшее их количество зафиксировано на северо-западе, севере Москвы и в Зеленоградском административном округе. Порывы ветра достигли 20 метров в секунду, отметил вице-мэр.

В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме. Для ликвидации последствии непогоды задействовано необходимое число рабочих и единиц техники, уточнил заммэра.

Москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице. Если это невозможно, то надо быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ураган "Орхан" накрыл отдельные районы столицы вечером 5 июля. Всего в городе может выпасть до 50% месячной нормы осадков. В качестве мер безопасности столичные власти закрыли фестивальные площадки и парки.

На фоне непогоды аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково работают штатно. Они обслуживают пассажиров и самолеты, а также готовы к работе при ухудшении погодных условий. Задержек и отмен рейсов нет.