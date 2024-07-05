Фестивальные площадки "Московских сезонов" будут закрыты из-за непогоды 5 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фестивальные площадки "Московских сезонов", включая бассейны, будут закрыты с 12:00 из-за предстоящей непогоды, сообщается в пресс-службе департамента торговли.

По аналогичной причине временно закрыли столичные парки культуры и отдыха, передали в телеграм-канале Мосгорпарка. Граждане также временно не смогут посетить и Московский зоопарк.

В свою очередь, Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения. Горожанам порекомендовали не парковать автомобили и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

Столичных рестораторов также призвали закрыть летние веранды и своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты.

В свою очередь, авиакомпания "Аэрофлот" объединила несколько рейсов в Калининград и Самару. Также из-за прогноза пассажиров призвали тщательнее планировать маршруты и прибывать в аэропорт Шереметьево заблаговременно на "Аэроэкспрессах".

Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве 5 июля после 12:00. Непогода сохранится до конца суток. По прогнозам синоптиков, в городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

Пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. Горожан предупредили, что из-за этого в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

В связи с этим в столице усилили работу городских служб. На улицах уже организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Также коммунальные службы приняли все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения Москвы, а электросетевым компаниям были даны указания подготовить источники аварийного питания.

