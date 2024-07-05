Власти призвали столичных рестораторов закрыть летние веранды из-за грозы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Столичных рестораторов призвали закрыть летние веранды, а также своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации, укрепить все конструкции и закрыть зонты из-за ожидающейся непогоды в Москве, сообщается в телеграм-канале департамента торговли и услуг.

Из-за прогнозируемых грозы и ливня авиакомпания "Аэрофлот" объединила рейс SU1212/1213 Москва – Самара – Москва с рейсом SU1214/1215, а маршрут SU1024/1025 Москва – Калининград – Москва с маршрутом SU1012/1013.

Скорректированные рейсы будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Пассажиров объединенных рейсов предупредили об изменениях заранее, а других призвали тщательнее планировать маршруты и прибывать в аэропорт заблаговременно на аэроэкспрессах.

Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду придут в Москву после 12:00 5 июля. Непогода сохранится до конца суток. В городе может выпасть более половины месячной нормы осадков.

В связи с этим в столице усилили работу городских служб. На улицах уже организовали дежурство 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Также коммунальные службы приняли все меры для бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения Москвы, а электросетевым компаниям были даны указания подготовить источники аварийного питания.

По словам синоптиков, пик непогоды ожидается в столице в 17:00–19:00. Горожан предупредили, что из-за этого в Москве могут произойти обрыв линий электропередачи, разрушения конструкций, падения деревьев и подтопления территорий.

