Синоптик Шувалов пообещал москвичам комфортную погоду на выходных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комфортная погода в Москве ожидается на выходных, 6–7 июля, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

В четверг, 4 июля, утренняя температура в столице уже была ниже, чем днем ранее, напомнил он. Так, в 8 утра 4-го числа было 24 градуса, а днем ранее в это же время – 27. Четверг будет для горожан таким же жарким, однако рекордным не станет, уверен специалист.

"До рекорда не дойдет, выше 30 градусов, но не выше 33,7 градуса – зарегистрированного рекорда для 4 июля 1938 года. Сегодня, если и будут грозы, то ближе к вечеру. И совсем не той интенсивности, которые были вчера", – рассказал он в беседе с RT.

Затем, во второй половине пятницы, 5 июля, в Москве ожидаются очень сильные ливни, а местами – град, грозы и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. В результате к выходным температура упадет на 7–8 градусов, поэтому днем в субботу и воскресенье вместо 32–33 градусов будет 24–25.



Синоптики рассказывали, что четверг станет температурным пиком этого лета, так как воздух прогреется до 34 градусов.

