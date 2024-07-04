Эксперт Гринин: использование телефона в грозу смертельно опасно

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время грозы не стоит передвигаться под зонтом и пользоваться телефоном, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Ранее жителей столицы предупредили, что вечером 4 июля в городе ожидаются ливень, гроза и град. Непогода ждет москвичей и на следующий день. Также 5 июля не исключено образование смерчей.

Гринин напомнил, что в грозу следует придерживаться определенных правил безопасности. Одно из них – не прятаться под отдельно стоящими деревьями и возле столбов, ведь в любой высокий объект может попасть молния.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Лучше не пользоваться зонтиком, так как это – металлический штырек, поднятый над вами на полметра-метр. Возникает дополнительный риск, что именно через него молния ударит в землю, а между ней и зонтом находитесь вы. Поэтому при необходимости лучше надеть дождевик.

Также Гринин порекомендовал в грозу не пользоваться телефоном и другими гаджетами – они могут притянуть разряд, а прятаться от стихии лучше всего дома, в офисе, кафе, торговом центре, магазине или в транспорте, заключил он.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин призвал не фотографировать молнию, поскольку это может быть опасно. Он привел в пример случай, когда гроза ударила в трех британцев во время их селфи на фоне непогоды. Также в подобной ситуации пострадали 11 человек в Индии, отметил Шамин.

