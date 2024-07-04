Эксперт Гринин: использование телефона в грозу смертельно опасно

04 июля, 18:39Безопасность
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Во время грозы не стоит передвигаться под зонтом и пользоваться телефоном, рассказал Москве 24 председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
Ранее жителей столицы предупредили, что вечером 4 июля в городе ожидаются ливень, гроза и град. Непогода ждет москвичей и на следующий день. Также 5 июля не исключено образование смерчей.
Гринин напомнил, что в грозу следует придерживаться определенных правил безопасности. Одно из них – не прятаться под отдельно стоящими деревьями и возле столбов, ведь в любой высокий объект может попасть молния.
Также Гринин порекомендовал в грозу не пользоваться телефоном и другими гаджетами – они могут притянуть разряд, а прятаться от стихии лучше всего дома, в офисе, кафе, торговом центре, магазине или в транспорте, заключил он.
Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин призвал не фотографировать молнию, поскольку это может быть опасно. Он привел в пример случай, когда гроза ударила в трех британцев во время их селфи на фоне непогоды. Также в подобной ситуации пострадали 11 человек в Индии, отметил Шамин.