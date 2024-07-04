Ливень, гроза и град ожидаются в Москве вечером 4 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Кратковременный дождь, ливень, град и гроза прогнозируются в Москве вечером 4 июля. Порывы ветра могут достичь 17 метров в секунду, сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

В ведомстве предупредили, что непогода ожидается в период с 16:30 до 23:00. В связи с прогнозами синоптиков горожан призвали быть внимательными и соблюдать рекомендации специалистов.

Вместе с тем температура воздуха днем 4 июля превысила 33,1 градуса, что стало наивысшим значением с начала 2024 года. Однако она все еще не дотягивает 0,6 градуса до абсолютного суточного показателя, который зафиксировали в 1938 году. Тогда столбики термометров показали 33,7 градуса.

В свою очередь, Депздрав Москвы посоветовал во время аномальной жары не забывать пить много воды. Ведомство напомнило, что высокие температуры могут обернуться для нашего организма настоящим стрессом.

На фоне жары пассажирам столичного транспорта раздают бесплатную воду. Ее предлагают на некоторых станциях метро, автовокзалах, в экспресс-автобусах от "Аэроэкспресса", на причалах регулярного речного электротранспорта, в пригородных кассах Ленинградского вокзала, на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

