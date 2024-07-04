Пассажиры московского транспорта могут получить бесплатную воду из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пассажирам столичного транспорта раздают бесплатную воду шестой день подряд из-за аномальной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Инспекторы ЦОМП предлагают бутылки с водой на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Также взять бутилированную воду можно на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Южные ворота и Северные ворота. С 14:00 до 17:00 раздачу бесплатной воды организовали на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи.

Кроме того, воду предлагают в экспресс-автобусах от "Аэроэкспресса", на причалах регулярного речного электротранспорта, в пригородных кассах Ленинградского вокзала, на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

Работники метро ежедневно замеряют температуру на станциях и при необходимости корректируют режим работы вентиляции. По результатам замеров они устанавливают список станций для бесплатной раздачи воды.

"Просим быть внимательными во время поездок в городском транспорте, если потребуется помощь, то можно обратиться к нашим сотрудникам", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В четверг, 4 июля, в Москве ожидаются гроза и жара. При этом температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 33 до 35 градусов, по области – от 31 до 36 градусов.

По ожиданиям синоптиков, 4 июля станет температурным пиком этого лета в Москве. При этом рекорд для этого календарного дня принадлежит 1938 году, когда было зафиксировано 33,7 градуса тепла.

