Гроза и жара до 35 градусов ожидаются в Москве 4 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Гроза и жара до 35 градусов ожидается в Москве в четверг, 4 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в столице прогнозируется переменная облачность с дождем. При этом температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 33 до 35 градусов, по области – от 31 до 36 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до отметки в 19 градусов, а в Подмосковье – до 16 градусов.

Городские службы в условиях жары работают в Москве в усиленном режиме. На станциях метро, где температура превышает норму, на некоторых станциях МЦД, железнодорожных вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта горожанам раздают питьевую воду.

По ожиданиям синоптиков, 4 июля станет температурным пиком этого лета в Москве. При этом рекорд для этого календарного дня принадлежит 1938 году, когда было зафиксировано 33,7 градуса тепла.

Согласно метеостатистике, если два первых летних месяца на несколько градусов теплее нормы, то третий месяц почти в 80% случаев будет проходить с умеренным и скромным теплом, добавили специалисты.

